Die Diskussion um die Fortschreibung des aktuell gültigen Flächennutzungsplans 2015/20 (siehe Artikel links) verlief in äußerst geordneten Bahnen. Das rührte schon daher, dass sowohl Martin Müller vom Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim als auch Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald mehrfach versicherten, dass es nur um die Vorstellung möglicher Bauflächen gehe, die dann der Flächennutzungsplan festzurren könne. Allerdings sorgt dann erst der durch den Gemeinderat zu beschließende Bebauungsplan für die entsprechenden Vorgaben. "Wir müssen nicht, aber wir können", betonte Reinwald hierzu. Er meinte damit die Möglichkeit, bei einer notwendigen Nutzung die dann schnellere Reaktion durch die Kommune.

Hier hakten die Gauangellocher Bewohner nach. So wollte Stadtrat Gerhard Scheurich, der bekanntlich der Bürgerinitiative "Pro Gauangelloch" wieder Leben einhauchte, das genaue Prozedere um die Verwirklichung des fortgeschriebenen Flächennutzungsplans wissen. Ein anderer Mitbürger sah dagegen keinen Bedarf für Neubauflächen. "Es gab nur maximal 15 Bauprojekte in den letzten zehn Jahren", meinte er und sah "fünfzig freie Baugrundstücke bei uns". Und jene reichen für ihn "dicke aus". Er vermutete gar, dass mit den hier ausgewiesenen Gebieten jetzt "die Asylproblematik der Kernstadt später auf uns übertragen wird".

"Solch extreme Dingen stehen uns vollkommen fern", nahm der Rathauschef den Einwürfen gleich den Wind aus den Segeln. Er untermauerte dagegen die ebenfalls im Meinungsaustausch aufkommende Haltung, dass der Ort seinen Charakter auf keinen Fall verlieren dürfe. An "Kaffeesatzlesereien", was zukünftig steigende Bevölkerungszahlen angehen würden, beteiligte er sich ebenso wenig wie in seinem Beitrag Bernd Welz.

In Mauer aufgewachsen und seit 20 Jahren im Stadtteil lebend, ging es ihm nach dem Ende der Diskussionsrunde darum, per Flugblatt auf die Gründungsversammlung des Bürgervereins "Gauangelloch Gemeinsam Gestalten" (GGG) am 19. Februar in der Schlossberghalle hinzuweisen. Rund 30 Bürger treffen sich bereits seit 2016 nach der 1000-Jahr-Feier einmal im Monat, um mit Aktionen wie Bürgerbefragungen die "Lebensqualität und Attraktivität für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen" zu erhalten und zu steigern, erklärte Welz gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Jetzt soll aus dem Projekt "Dorfent-wicklung Gauangelloch" ein gemeinnütziger Verein werden, der der aufgebauten Struktur einen dauerhaften Rahmen verleiht und auch rechtlich einen anderen Status besitzt. Dass Welz bei der Gründungsversammlung für die Vorstandschaft kandidieren wird, liegt schon allein durch die von ihm fein aufgemachte Internetseite des zukünftigen Vereins auf der Hand.