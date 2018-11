INFORMATIONEN

Veranstalter: Anbieter der Winter-Zugfahrt im "Zarengold" ist Lernidee Erlebnisreisen in Berlin (Tel.: 030/786 00 00, E-Mail: team@lernidee.de, www.lernidee.de). Alternativ können Reisende in einem gewöhnlichen Abteil der Transsib mitfahren, was um ein Vielfaches günstiger ist.

Visum: Der Veranstalter hilft bei der Besorgung des kostenpflichtigen Russland-Visums. Den Online-Visumantrag muss man selbst stellen. Obligatorisch ist der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung.

Bekleidung: Ins Gepäck gehören Daunen-/Skijacke, Skihose/gefütterte Hose, Mütze mit Ohrschutz, Thermo-Unterwäsche, Handschuhe, Schal, Wollsocken und winterfestes Schuhwerk. Keine Kleidungsetikette an Bord, man reist so bequem wie möglich, durchaus in Jogginghose.