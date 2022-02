Bei den Spielen vor vier Jahren in Pyeongchang hatte die 73-malige Weltcup-Siegerin in dieser Disziplin noch oben auf dem Podest gestanden. Schon am Mittwoch hat die 26 Jahre alte US-Amerikanerin die nächste Chance auf Gold. Dann steht bei den Damen der Slalom an, bei dem Shiffrin ebenfalls zu den Gejagten gehört. Die langjährige Ski-Dominatorin hatte sich vorgenommen, in allen alpinen Disziplinen bei Olympia zu starten.

