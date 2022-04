Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht zum Dienstag regnet es. Die Temperatur sinken laut DWD auf fünf bis zwei Grad. Am Dienstag bleibt es bedeckt und gebietsweise nass. Die Temperaturen klettern auf sieben bis zwölf Grad. Es weht den Meteorologen zufolge ein mäßiger bis frischer Wind. Teilweise sind wieder Sturmböen möglich. Auch am Mittwoch bleibt es bewölkt und regnerisch, so der DWD.

