Wiesloch. (pol/lesa) Ein Mobiltelefon und Bluetooth-Lautsprecher hat ein unbekannter Ganove am Mittwochmittag aus einem Lastwagen gestohlen. Laut Polizei war der 38-jährige Fahrer gegen 13 Uhr zur Auslieferung von Tiefkühlware in der Gartenstraße unterwegs. Als er Bestellungen an eine Haustür brachte, nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment, um das Diebesgut im Wert von 1300 Euro aus dem unverschlossenen Führerhaus zu stehlen.

Eine Zeugin beobachtete, wie ein Mann vom Tatort wegrannte. Er habe eine Blue Jeans getragen und sei darüber hinaus mit einer dunklen Jacke samt Kapuze bekleidet gewesen.