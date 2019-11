Wiesloch. (rö) „The Busters“ veröffentlichen am Freitag, 15. November, ihre neue CD und LP. Das mittlerweile 18. Album der Wieslocher Ska-Band ist schlicht „The Busters“ betitelt. Einen Vorgeschmack auf die 15 neuen Songs gibt es mit dem neuen Video zum Lied „Melodies“, aufgenommen an zwei Drehtagen im internationalen Radiomuseum in Bad Laasphe:

Auf „One for all“-Tour geht die seit 1987 aktive Band dann von 27. Dezember (im Bett in Frankfurt) bis 15. Februar. In der Region sind die „Busters“ am 3. Januar im Substage in Karlsruhe und am 7. Februar im Heidelberger Karlstorbahnhof live zu erleben.