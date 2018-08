Wiesloch. (pol/mün) Eine Autofahrerin aus Dielheim verursachte am Donnerstagabend in Wiesloch einen Unfall - und wie sich herausstellte, war die 29-Jährige betrunken. Laut Polizeibericht verhielt sich die Frau seltsam, als die Beamten gegen 18.30 Uhr zu dem Vorfall an der Ecke Ring-/Baiertaler Straße kamen. Die Polizisten rochen zudem eine kräftige Alkoholfahne.

Eine Überprüfung brachte einen Wert von 2,56 Promille Blutalkohol. Danach musste sie zur Blutentnahme mit aufs Revier und wird angezeigt. Weil sie ihren Führerschein nicht dabei hatte, wurde der Zuhause beschlagnahmt.