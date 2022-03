Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagabend in Wiesbaden sind ein Autofahrer und ein Passant leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 42-jähriger Autofahrer das Bewusstsein, überfuhr eine rote Ampel und fuhr unkontrolliert auf einem Gehweg, bis der Wagen mit einem Ampelmast auf einer Verkehrsinsel kollidierte und zum Stehen kam. Ein 24-jähriger Passant, der an der Ampel wartete, konnte noch rechtzeitig durch das Hupen einer Autofahrerin auf das herannahende Fahrzeug aufmerksam gemacht werden und beiseite springen. Der 24-Jährige wurde durch umherfliegende Teile leicht verletzt. Der Fahrer habe nach dem Unfall das Bewusstsein wiedererlangt und sei ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.