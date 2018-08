München (dpa) - In Deutschland sterben wieder mehr Menschen als vor einigen Jahren an Herz-Kreislauferkrankungen. Hochgerechnet habe es nach jüngsten Daten rund 11 000 Todesfälle pro Jahr mehr gegeben, sagte der Stuttgarter Kardiologe Udo Sechtem vor dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in München. Die Zahl der Todesfälle durch ausgewählte Herzkrankheiten stieg pro 100 000 Einwohner von gut 256 im Jahr 2014 auf fast 270 im Jahr darauf. «Wir vermuten, dass die ungesunden Lebensformen zunehmen», sagte Sechtem. Übergewicht, Bewegungsmangel und Stress seien hier zentrale Themen.