Wie jeder mithelfen kann - Tigermücken gleich melden

Die Experten setzen auf die Unterstützung der Anwohner. Das kann jeder Einzelne tun:

Gefäße versiegeln: Wassergefäße sollten nicht über längere Zeit offen stehen. Regentonnen kann man mit Moskitonetzen verschließen, Wasserrinnen sollten nicht verstopft sein. Gießkannen, Spielzeug und ähnliches sollte nicht draußen stehen. Blumentöpfe und Vogelbäder sollten mindestens einmal die Woche gereinigt werden.

Zugang gewähren: Mitarbeiter des Institutes für Dipterologie behandeln in betroffenen Gebieten mögliche Brutstätten. Dazu müssen Anwohner sie etwa in ihre Gärten lassen.

Tigermücken melden: Neue Populationen finden die Experten nur, wenn ihnen Mückenfunde gemeldet werden. Am einfachsten macht man das per E-Mail an heidelberg@tigermuecke.info, am besten mit einem Foto des Insekts. Tote Mücken kann man auch beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Kurfürsten-Anlage 38-40, bei Anne Kühn abgeben.