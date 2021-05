Thomas Frenzel zur Diskussion um den Rathausplatz in Leimen

Sind wir mal ehrlich: Mit seinem Beschluss, das Stadthausareal am Rathausplatz an den interessierten Investor zu verkaufen und gleichzeitig dieses Privatprojekt von der öffentlichen Tiefgarage abzukoppeln, hat der Leimener Gemeinderat allenfalls etwas Zeit gewonnen. Denn dass eine Tiefgarage mit ihren Zusatzkosten für Schulhof und Musikschule in eine erkleckliche Siebenstelligkeit hineinwächst, sollte der erfahrenen Kommunalpolitik von Anfang an klar gewesen sein. Genauso wie ihr bewusst sein sollte, dass sie mit der Herausnahme der öffentlichen Stellplätze – egal ob mehr oder weniger – aus den ausgehandelten Kaufverträgen auch das allseits gewünschte Stadthaus wieder in Frage stellt. Es sei denn, sie kann mit geschäftlicher Kompensation an anderer Stadtstelle winken. Denn außer Frage steht: Investoren wollen Geld verdienen und haben nichts zu verschenken. Somit könnte die jetzt gewonnene Zeit mitsamt dem Stadthaus auch nur eines sein – rasend schnell wieder verronnen.