Wie es jetzt bei der Sanierung weitergeht

Sommer 2018: Die Verwaltung bereitet die Vergabe vor. Die Planung zur Sanierung des KGS muss europaweit ausgeschrieben werden, weil der Auftrag so groß und teuer ist. Außerdem ist die Stadt verpflichtet, ein Gremium zu bilden, dass das Verfahren begleitet. Ihm werden Bürgermeister Hansjörg Höfer, Bauamtsleiter Markus Schäfer, Hauptamtsleiter Edwin Schmitt, Schulleiter Jürgen Sollors, Vertreter des Gemeinderats, ein Rechtsanwalt und ein Architekt angehören. Welche Firmen mit der Planung beauftragt werden soll, wird nach einem komplizierten Punktesystem entschieden.

November 2018: Wenn alles glatt läuft, entscheidet der Gemeinderat am 21. November über die Vergabe der Planung. Erst dann können die beauftragten Unternehmen mit ihrer Arbeit beginnen.

Frühestens Frühjahr 2019: Die beauftragten Firmen legen ihre Ergebnisse vor: ermittelte Grundlagen zur Sanierung, eine Vorplanung samt Kostenschätzung und eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Erst dann verfügt die Stadt über verlässliche Zahlen, wie viel eine Generalsanierung des KGS tatsächlich kosten würde. Und erst dann steht fest, wie hoch das Honorar der Planer tatsächlich sein wird. Die bisher genannten 1,5 Millionen Euro sind lediglich eine Schätzung der Stadt, das Honorar bemisst sich anteilig an der vorgelegten Kostenberechnung zur Sanierung.

Frühjahr 2019: Die Stadt muss sich auf Grundlage der Planungen und Berechnungen entscheiden, wie viel sie am Schulgebäude sanieren kann und will. Mit dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe muss die Verwaltung verhandeln, ob und wie viel des Bundeszuschusses von 6,7 Millionen Euro sie bei einer geänderten Planung behalten darf. Da die Stadt in ihrer Finanzplanung schon jetzt mit Baukosten von rund 21 Millionen Euro statt ursprünglich geschätzten 32 Millionen Euro kalkuliert, ist davon auszugehen, dass mit dem RP auf jeden Fall verhandelt werden muss.

15. Juni 2019: Will die Stadt die Millionen vom Bund behalten, muss sie bis zu diesem Datum mit den Sanierungsarbeiten beginnen - also die erste Firma mit Arbeiten beauftragen. Andernfalls ist die Bewilligung durch das RP hinfällig und es gibt keine 6,7 Millionen Euro Zuschuss aus dem Förderprogramm des Bundes.

31. Dezember 2022: Die Arbeiten für die Sanierung müssen abgeschlossen und abgenommen sein. Sonst muss die Stadt den Zuschuss von 6,7 Millionen Euro verzinst zurückzahlen. Falls die Sanierung mehr kostet als berechnet, muss die Stadt für die Steigerung zahlen.

31. Dezember 2023: Alle Aufträge an Firmen, die an der Sanierung beteiligt waren, müssen bis zu diesem Datum abgerechnet sein. Sonst muss die Stadt den Zuschuss von 6,7 Millionen Euro verzinst zurückzahlen.