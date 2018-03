Das Programm von "Swingin’ WiWa" auf einen Blick:

Mittwoch, 4. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 5. April, 20 Uhr, Rathaus-Foyer, St. Leon-Rot: Gallantry Music Trio (Vorverkauf). Freitag, 6. April, 19 Uhr, Autohaus Wagner, Wiesloch: Olli Roth & Friends (Abendkasse). Samstag, 7. April, 21 Uhr, Schlupfloch, Walldorf: Amokoustic (Vorverkauf). Sonntag, 8. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Die Nachtigallen (Eintritt frei). Mittwoch, 11. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 12. April, 20 Uhr, Autohaus Pietsch, Walldorf: Noche Espanola (Eintritt frei). Freitag, 13. April, 21 Uhr, Markstube, Walldorf: Seán Treacy Band (Vorverkauf). Samstag, 14. April, 21 Uhr, Markstube, Walldorf: Big Willy (Vorverkauf). Sonntag, 15. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Blu (Eintritt frei). Mittwoch, 18. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 19. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Men Go Crazy (Abendkasse). Freitag, 20. April, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch: Blues-Night mit Véronique Gayot, Timo Gross und Little Dave (Vorverkauf). Samstag, 21. April, 21 Uhr, Schlupfloch, Walldorf: Groove Sauce (Vorverkauf). Sonntag, 22. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Used (Eintritt frei). Mittwoch, 25. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 26. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Delta Rock und Max Jeschek (Vorverkauf). Freitag, 27. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: Amy Blond (Vorverkauf). Samstag, 28. April, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch: Indra Wahl & Grooves United (Vorverkauf). Sonntag, 29. April, 18 Uhr, DJK-Vereinsheim, Balzfeld: The Lovebirds (Vorverkauf nur im Clubhaus, bei YPSS Schäfer und Bücher Dörner). Montag, 30. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: K.J. Dallaway & Friends (Abendkasse). Mittwoch, 2. Mai, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 3. Mai, 20.30 Uhr, Weißes Rössel, Dielheim: Paul Simpson Project (Vorverkauf nur im Weißen Rössel und bei Rockin’ Rollin’ Products). Freitag, 4. Mai, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: Dreimannquartett (Vorverkauf); Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, Rathaus-Foyer, Walldorf: Cool Breeze (Vorverkauf nur im Rathaus und bei Bücher Dörner). Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr, Blitz Button Wagner, Dielheim: Sommergeflüster (Vorverkauf nur bei Blitz Button). Sonntag, 6. Mai, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Akustik Lichter (Eintritt frei).

Info: Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Dörner in Wiesloch und Walldorf, Paletti Papeterie & Geschenke Walldorf, Rockin’ Rollin’ Products Dielheim, Ullis Lädl St. Leon-Rot; jeweils nur für die eigenen Konzerte: Rathaus St. Leon-Rot, Schlupfloch Walldorf, Markstube Walldorf, Palatin Wiesloch (auch über Reservix) und Café Art Walldorf. (rö)