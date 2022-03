Zum Ende der Woche wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist sonnig, vereinzelt kann es aber regnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, startet der Donnerstag zunächst mit leichtem Niederschlag, bevor es am Nachmittag auflockert und größtenteils trocken bleibt. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage im Tagesverlauf auf 10 bis 12 Grad.