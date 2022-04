Nach einem turbulenten Wochenende mit Schnee, Regen und Gewitter zeigt sich das Aprilwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland schon am Montag von einer anderen Seite. Zum Wochenstart werde es bei Temperaturen von 14 bis 19 Grad viel wärmer als noch in den vergangenen Tagen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Mit Regen sei tagsüber und auch in der Nacht zum Dienstag nicht zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen dann bei sieben bis drei Grad, vereinzelt ist mit Frost in Bodennähe zu rechnen.