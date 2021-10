Infos:

Anreise: Der nächste internationale Flughafen ist in Göteborg. Dalsland Aktiviteter ist etwa zwei Autostunden entfernt. Göteborg ist auch mit den Fährschiffen der Stena-Reederei aus Kiel oder Fredrikshamn im Norden Dänemarks zu erreichen. Wer aufs Auto verzichten möchte, kann alternativ die Airport-Busse nehmen, die zwischen dem Flughafen und dem Göteborger Hauptbahnhof verkehren. Von dort geht es mit dem Zug weiter nach Mellerud oder Åmål und mit dem Lokalbus zum Glashaus.

Glashütte: Die Glashäuser befinden sich auf einer eigenen Halbinsel etwa 800 Meter von der Rezeption von Dalsland Aktiviteter mit Duschen und Toiletten sowie dem Restaurant und Café entfernt. Ein Toilettenhäuschen ohne fließendes Wasser sowie eine Parkmöglichkeit befindet sich direkt an der Hütte. Das 72-Stunden-Paket kostet umgerechnet etwa 492 Euro pro Person (bei Zweierbelegung). Im Paket enthalten sind drei Frühstückskörbe, die zum Glashaus geliefert werden, zwei Mittagessen im Restaurant sowie drei Abendessen (wahlweise eigenes Barbecue im Freien oder im Restaurant). Weitere Infos unter www.72hcabin.com sowie www.dalslandaktiviteter.se

Region: Dalsland liegt westlich des Vänern, dem größten See innerhalb der EU, und nur etwa zwei Stunden nördlich von Göteborg. Die Region wird oft als "Schweden im Miniaturformat" bezeichnet, weil man auf 3790 Quadratkilometern alles findet, was sonst auf ganz Schweden verteilt ist: Tiefe Wälder, Berge, fruchtbare Ebenen, weiße Strände, der Kanal mit seinen malerischen Schleusen, ausgedehnte Moore, Seen und der Vänern als Meer mit Küsten- und Schären. Elf Prozent der Fläche sind mit Wasser bedeckt.

Weitere Infos unter www.visitsweden.de sowie www.westschweden.com