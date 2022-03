Ein 23-Jähriger ist der Polizei bei Kirburg (Westerwaldkreis) mit mehr als 140 Stundenkilometern im Auto davongerast - aus Angst vor einem Alkoholtest. Bevor die Verkehrskontrolle eingeleitet werden konnte, beschleunigte der Mann am Sonntagabend so stark, dass die Beamten ihn nicht stoppen konnte, wie die Polizei mitteilte. Sein Nummernschild führte die Polizei jedoch zum Wohnort des Rasers. Er sagte nach Polizeiangaben aus, er habe mehrere Bier getrunken und Angst um seinen Führerschein gehabt. Bei einem Atemalkoholtest wurde allerdings nur ein geringer Promillewert gemessen. Der Autofahrer muss sich nun allerdings wegen der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen verantworten.