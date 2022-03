Eine ehrliche Spaziergängerin hat am Sonntagabend einen Ehering in Darmstadt gefunden und bei der Polizei abgegeben. Da der Goldring eine auffällige Gravur mit Nachnamen und Datum habe, gehe man davon aus, dass es sich um einen Trauring handelt, teilte die Polizei am Montag mit. Möglicherweise werde dieser schon schmerzlich vermisst. Die Fußgängerin fand das Goldstück den Angaben nach im Bereich der Mathildenhöhe in Darmstadt auf dem Boden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Besitzerin oder dem Besitzer. Wer glaubt, den Ring wiederzuerkennen, könne sich auf dem ersten Revier der Polizei in Darmstadt oder dem Darmstädter Fundbüro melden.