Richard Freitag springt in Trondheim auf Rang fünf. Foto: Ned Ally/NTB scanpix

Der Pole Kamil Stoch holte sich in Trondheim mit Sprüngen über 146 und 141 Meter den Sieg. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

Der 30 Jahre alte Pole sprang in Trondheim auf 146 und 141 Meter und distanzierte damit wie schon zuletzt in Lillehammer klar die Konkurrenz. Die deutschen Skispringer blieben erneut ohne Podestplatz: Richard Freitag sprang 134 und 137,5 Meter weit und belegte Rang fünf, Karl Geiger wurde nach einem starken zweiten Sprung noch Siebter. Hinter Stoch wurde der Österreicher Stefan Kraft Zweiter. Der Norweger Robert Johansson, der in der mit insgesamt 100 000 Euro dotierten Raw Air erster Stoch-Verfolger ist, belegte Rang drei.

Schlecht lief es bei Olympiasieger Andreas Wellinger. Mit Rang 22 gab es für den Bayern das bisher schlechteste Saisonergebnis. Gut einen Monat nach seiner Gold-Medaille von Pyeongchang hat Wellinger seine starke Form verloren. Markus Eisenbichler schaffte es auf Rang zehn, Stephan Leyhe belegte den 20. Platz.