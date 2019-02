Die Organisatoren entschieden bereits gut drei Stunden vor dem angesetzten Start des ersten Durchgangs, das Rennen wegen heftiger Schneefälle nicht auszutragen. In der Nacht hatte es in der bayerischen Wintersportmetropole rund 30 Zentimeter Neuschnee gegeben, so dass ein reguläres Rennen unmöglich geworden war. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann für eine Absage.

Das Heim-Rennen auf der Kandahar wäre für die Technik-Fahrer um Stefan Luitz das letzte Event vor den Weltmeisterschaften in Are gewesen. Ein Ersatzrennen für die am Vortag in Garmisch ausgefallene Abfahrt soll laut FIS eventuell am ersten März-Wochenende in Kvitfjell stattfinden. Der Weltcup-Zirkus macht vom 28. Februar an Station in Norwegen. Eine definitive Entscheidung soll Anfang dieser Woche bei der WM in Schweden bekanntgegeben werden. Der Deutsche Skiverband (DSV) will noch heute sein komplettes WM-Aufgebot benennen.