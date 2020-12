Altenberg (dpa) - Dauerwinken in der Leadersbox: Erst wirkte Felix Loch nach fehlerfreiem ersten Lauf etwas geknickt, dann raste er von Platz 17 noch auf Weltcup-Platz eins vor.

Damit holte der dreimalige Rodel-Olympiasieger auf der anspruchsvollen Bahn im sächsischen Altenberg seinen zehnten Weltcupsieg. Auch Max Langenhan aus Friedrichroda profitierte beim Wetter-Lotterie-Rennen und fuhr von Platz 16 auf zwei vor. Dritter wurde der Lette Kristers Aparjods.

"Ich wusste aufgrund der Bahnverhältnisse, dass es mit einem fehlerfreien Lauf noch weit nach vorn gehen kann. Dass es für ganz vorne reicht, hätte ich nicht gedacht", sagte Loch, der nach seinem Auftaktsieg in Innsbruck/Igls auch in der Weltcup-Gesamtwertung souverän führt. "Der Wind schleicht sich aufs Eis, damit wird die Bahn immer langsamer", erklärte Cheftrainer und Papa Norbert Loch den Raureif in der Bahn. Der im ersten Lauf fast umgekippte Moritz Bollmann aus Sonneberg fuhr noch auf Rang sechs vor. Der Suhler Sebastian Bley kam auf Rang zehn vor dem Oberhofer Johannes Ludwig.

Einen erneut starken Auftritt zauberte Natalie Geisenberger ins Eis. Wie schon beim Auftakt in Innsbruck/Igls wurde sie Weltcup-Zweite und übernahm somit die Gesamtführung. Nachdem die Russin Tatjana Iwanowa in Führung ging, riskierte die viermalige Olympiasiegerin vom SV Miesbach am Material viel. "Das ging dann leider gar nicht, gehört aber dazu. Es zeigt aber, dass ich wieder da bin, wieder kämpfen will, um auch nach vorne wieder anzugreifen", sagte die 32-jährige, die nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Mai wieder voll dabei ist.

Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal, die den Weltcup-Auftakt gewonnen hatte, landete auf ihrer Heimbahn nur auf Rang fünf vor der Ilmenauerin Datjana Eitberger.

Die Doppelsitzer-Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken mussten sich trotz Führung den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller um acht Tausendstelsekunden geschlagen geben. "Wir haben es in Kurve 14 im zweiten Lauf liegengelassen. Da sind wir reingedriftet, das kostete viel Zeit und Schwung", sagte Benecken. Auf Platz drei kamen die Olympiasieger Tobias Wendel/Tobias Arlt aus Berchtesgaden/Königssee.

