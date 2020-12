Kira Weidle belegte in Val d'Isrère den fünften Platz in der Abfahrt. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Deutschlands beste Speedspezialistin belegte beim Erfolg von Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien mit 0,59 Sekunden Rückstand Rang fünf. Es ist das beste Weltcupergebnis für die 24 Jahre alte Starnbergerin seit ihrem dritten Platz bei der Abfahrt in Garmisch im Januar 2019 und ihr viertbestes überhaupt.

Zweite wurde Abfahrts-Weltcupsiegerin Corinne Suter aus der Schweiz (+ 0,24), die das erste Rennen in den französischen Alpen am Freitag gewonnen hatte. Auf Rang drei landete erneut die überraschend starke Amerikanerin Breezy Johnson (+ 0,27). Nach mehreren Stürzen bei der Abfahrt am Freitag, die Weidle auf Platz elf beendet hatte, war die Strecke leicht entschärft worden. Weitere schwere Stürze blieben daher aus.

