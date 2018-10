Der Skiweltverband begründete die Absage am Sonntagmorgen mit zu viel Schnee auf der Strecke und dem anhaltenden Niederschlag. Die Sicherheit auf dem Rettenbachgletscher im Ötztal könne so nicht garantiert werden. 2017 konnte das Herren-Rennen wegen eines Sturms nicht stattfinden. Insgesamt ist es für die Herren das vierte Mal seit Einführung der Rennen in Sölden 1993, dass ihr Wettkampf nicht ausgetragen oder beendet werden kann. Das erste Weltcup-Rennen im WM-Winter ist für die Herren nun der Slalom in Levi am 18. November.