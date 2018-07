Berlin (dpa) - Die Türkei hat den seit April festgehaltenen deutschen David Britsch einem Bericht der Zeitung «Die Welt» zufolge freigelassen. Der 55-jährige Pilger habe seiner Frau in Deutschland eine Nachricht geschickt. Er sei in Istanbul und könne von dort aus weiter in die Heimat reisen. «Wir sind total erleichtert und glücklich», zitierte die Zeitung den Bruder des Freigelassenen. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich zunächst nicht zu dem Fall äußern. Der Deutsche war dem Bericht zufolge im April in der osttürkischen Stadt Antakya festgenommen worden.