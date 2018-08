Offenbach (dpa) - Nach einer weiteren Tropennacht in Deutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst auch heute wieder mit Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Am Niederrhein und im Rhein-Main-Gebiet könnte es am heißesten werden, sagte ein DWD-Meteorologe am frühen Morgen. Vereinzelt könne es landesweit aber auch zu Gewittern kommen. Vor allem in Bayern rechnen die Meteorologen mit Unwettern und Starkregen.