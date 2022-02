Wenheim. (pol/lesa) Erst einen Unfall verursacht, dann geflohen und später Polizeibeamte beleidigt und verletzt hat am Mittwochmittag ein 43-Jähriger.

Alles begann um kurz vor 12 Uhr, als ein weißer Mercedes-Benz von der Cavaillonstraße kommend bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße einfuhr. Dabei touchierte er laut Polizei einen anderen Mercedes-Benz, in dem eine 69-Jährige saß. Sie war bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren. Anstatt anzuhalten bog der weiße Mercedes nach links in Richtung Autobahn ab und flüchtete.

Lange kam er jedoch nicht davon: Als die Polizei den Unfall aufnahm, berichtete ein hinzugekommener Zeuge, dass der Flüchtige sich in seiner Werkstatt in Viernheim aufhalte. Daraufhin fuhren die Beamten des Polizeireviers Weinheim gemeinsam mit südhessischen Kollegen zu der angegebenen Adresse. Dort fanden sie den laut Polizei "mit erheblichen Frontschäden" abgestellten Wagen des Flüchtigen sowie dessen Fahrer - einen 43-Jährigen.

Dieser blieb jedoch keineswegs ruhig: "Während des Tatverhalts beleidigte er unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten in Worten der Gossensprache und wurde zunehmend aggressiver", berichtet die Polizei. Und auch als die Beamten ihn mit aufs Weinheimer Revier nehmen wollten, beruhigte sich der Mann nicht: "Während der Fahrt im Polizeiauto beleidigte er die Polizeibeamten fortwährend", heißt es.

Auf dem Polizeirevier angekommen, versuchte der 43-Jährige beim Toilettengang die Beamten umzurennen und zu flüchten. Laut den Ermittlern wiegt der Beschuldigte um die 140 Kilogramm. Als die Flucht nicht gelang, habe der Mann "gezielt mit seiner Faust gegen die beiden Beamten" geschlagen. Er traf sie im Bereich von Kopf und Hals. Sie wurden leicht verletzt. Bei der Blutentnahme schließlich habe der 43-Jährige um sich gespuckt und dabei den Arzt im Gesicht getroffen. Die Blutentnahme sei "nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang der Beamten" möglich gewesen.

Der Mann wurde im Anschluss nach Angaben der Beamten zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert. Wieso der Mann sich so verhielt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Eine Beeinflussung durch Alkohol schließt die Polizei bisher "eher" aus.

Im Gegensatz zu den Gründen für das Verhalten des Mannes bekannt ist der Schaden, der bei dem anfänglichen Unfall verursacht wurde: Am Auto der 69-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, am Mercedes des 43-Jährigen beträgt er rund 10.000 Euro.