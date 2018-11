Kein Haus in der Toskana, sondern das Weingut Becker in Malsch. Foto: Gert Steinheimer​

Von Johannes Hucke

2018 - das Jahrhundert wird volljährig! Grund für uns, ein Jahr lang der Jugend eine Chance zu geben, auch in übertragenem Sinne: Wir besuchen Weingüter, die perlfrisch aus dem Rebhang gewachsen sind, aber auch etablierte Betriebe, in denen die nächste Generation die Verantwortung übernommen hat. So geschehen im Weingut Herbert Becker zu Malsch; darauf (und aufs neue Jahr) erst mal ein Gläschen Pinot Rosé-Sekt, bis auf die Degorgierung komplett im Hause hergestellt. Köstlich. Wunderbar. So kann das Jahr beginnen.

"Wir machen wirklich gerne Sekt", gesteht Alexander Becker, nach Studium in Geisenheim und Praktikum in Neuseeland an vorderster Stelle. Blicken wir ein paar Jahre zurück - und danken dem Phänomen Heuschnupfen aufs innigste. Warum denn das? Nun, der ganz junge Alexander hielt es mit der Informatik. Weinbau, sicher, da war er von klein auf mit dabei. Aber warum nicht etwas anderes wagen? So saß er also an einem herrlichen Sommertag im Großraumbüro vorm Bildschirm. Und draußen dufteten die Linden, und es summten die Bienen. Und nicht einmal das Fenster durfte man öffnen - weil einige Kollegen unter Heuschnupfen litten. "Nee, das konnt’s nicht sein." Somit war die "Entscheidung für mehr Abwechslung" gefallen.

Rebfläche: 8 Hektar Rebsorten: Weißburgunder, Auxerrois, Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon blanc, Spätburgunder, Regent Spezialitäten: Grauburgunder Barrique; Spätburgunder Reserve

Selbstverständlich liegt die Frage am nächsten, was sich nun alles ändern soll auf einem Weingut, wo es auf den ersten Blick nichts zu verbessern gibt. Herbert Becker, 20 Jahre lang in der Meisterprüfungskommission, erster Selbstvermarkter in Malsch, hat zusammen mit Gattin Marliese einen Musterbetrieb aufgebaut, der Kenner mit der Zunge schnalzen lässt, wenn sie nur dran denken. "Ich hab meine Ideen nie verstecken müssen", beschreibt Alexander Becker den organischen Betriebsübergang. "Sachen, die gut funktionieren, muss man nicht ändern."

Exemplifizieren lässt sich dies etwa mit dem Becker’schen Weißburgunder, schon immer ein Markstein im nordbadischen Weinbau: elegant, klar, fruchtig. Allerdings stehen mittlerweile vier Varianten auf der Liste (inklusive Pinot Blanc-Sekt), bis hinauf zum 2015er "Lagenwein". So will Weißburgunder werden! Wenn er denn darf.

Es passt zur neuen Zeit, dass 2017 die Bio-Umstellung abgeschlossen wurde. Das Eco-Vin-Zertifikat gehört zu den anspruchsvollsten. Herbert Becker stellt unmissverständlich klar: "Herbizide waren für uns noch nie ein Thema." Naturschutz, den man trinken kann! So ist es recht. Außerdem begrüßen wir jetzt auch offiziell Alexanders Ehefrau Carina. Die zwei haben im Dezember 17 geheiratet. Herzlichen Glück-wunsch! Das Familienweingut floriert.

Bei unserem letzten Bericht posaunten wir, der Spätburgunder aus dem Barrique könne ein Zeichen sein, dass so manche Innovation nach und nach sich durchsetzt. Inzwischen steht mit der 2014er Reserve ein fulminanter Roter auf dem Programm, dessen Struktur nach zwei Jahren im kleinen Holz Hochgenüsse für über ein Jahrzehnt verspricht. Gleich in vier Variationen wird die Rebe hofiert, wobei der 2015er mit Bedacht "Pinot Noir" geheißen wurde. Auch der Grauburgunder kommt auf bunter Palette daher; die absolute Krönung, im Barrique gereift, reiht sich ein unter die ganz großen hellen Burgunder in Deutschland.

Eine weitere, nicht unverzichtbare Veränderung: Es finden immer mehr junge Leute in den Oberen Jagdweg, zumeist ausgesprochen gut informiert und anspruchsvoll. Auch hier: "Die Quantität des Konsums geht zurück, die Qualität steigt." Inzwischen beteiligt sich das Weingut Becker auch intensiver an den Gemeinschaftsaktivitäten der Winzer in Malsch, etwa bei der sehr erfolgreichen Weinwanderung zum Letzenberg oder bei "Wein und Genuss" alljährlich im November. Von wegen Letzenberg. Das entzückende Kapellchen ziert als Vignette schon immer die Weinflaschen der Beckers. Es wurde ein wenig modifiziert, kaum merklich, aber doch eindeutig, wenn man genau hinsieht. Durchaus eine Maßnahme mit Symbolkraft.

Es trifft sich übrigens prima, dass Alexander Becker und Daniel Rhein, neuer Leiter im Weingut Hummel, zusammen studiert haben; es dürfte sich um ein Gespann handeln, das eine goldene Epoche des Weinbaus zu Malsch prägen wird.

Zum Beschluss möchten wir allen geneigten Genusswurzeln noch zwei internationale Sorten anempfehlen: den Chardonnay (ohne Holz) und den Sauvignon blanc. Wirklich packend, was die Beckers daraus machen. Über den Spätburgunder Rosé schweigen wir uns aber aus. Der ist sowieso immer sofort ausverkauft.