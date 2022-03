"Ein Rohling ist ein Mensch, der nie erwogen hat, an der Bergstraße zu leben." Mit dieser Feststellung haben wir unser "Bergstraße Weinlesebuch" vor zwölf Jahren begonnen. Wir hätten den Satz aber auch vor 120 Jahren schreiben können. Zu dieser Zeit streiften Heinrich Hillenbrands Opa und der kunstsinnige Großherzog Ernst Ludwig durch die Reben zwischen Bens- und Heppenheim, um den hessischen Weinbau mit hohem Qualitätsanspruch zu reformieren.

Hintergrund Hessische Staatsweingüter Domäne Bergstraße Adresse: Darmstädter Str. 133, 64646 Heppenheim Telefon: 0 62 52 / 12 62 690 Homepage: [+] Lesen Sie mehr Hessische Staatsweingüter Domäne Bergstraße Adresse: Darmstädter Str. 133, 64646 Heppenheim Telefon: 0 62 52 / 12 62 690 Homepage: www.kloster-eberbach.de Seit: 1904 Lagen: Heppenheimer Centgericht, Steinkopf; Bensheimer Kalkgasse, Paulus, Streichling; Schönberger Herrnwingert Rebfläche: 34 Hektar Rebsorten: Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay; Spätburgunder Spezialitäten: Heppenheimer Centgericht Grauburgunder, Weißburgunder und Riesling, Steinkopf Riesling Preisspanne: 8 bis 420 €

Heute stehen wir mit dem Gutsverwalters des Jahres 1999 in der Lage Centgericht. Der aktuelle Weinbauleiter Robert Widera ist mit von der Partie. Noch immer blühen die Mandeln unvorstellbar früh im Jahr und dieser zartblaue Bergsträßer Frühlingsdunst liegt über den Hängen, als hätte es Kriege, Krisen, Seuchen nie gegeben.

Kein anderer hat diese Stimmung in Worte gefasst wie der Darmstädter Märchendichter und Zuckmayer-Freund Hans Schiebelhuth: "Die Bergstraße blüht. Ich schlage die Augen auf vor … Über die Hänge rauscht es, braust es, wirbelt es, schäumt es. Da brandet ein Blütenmeer. Die Böschung hinauf, im verklärten Obsthag, lagern Städtchen und Ortschaften, anmutig mit alten Gassen, in denen die Häuser wie glücklich Verliebte beieinanderhocken." Dass dem noch immer so ist haben wir wesentlich den Hessischen Staatsweingütern zu verdanken. Hier oben ist es, wie es sein soll.

Und genauso schmecken die Weine. Als Trostgeschenk für die Verlagerung der Produktion in den Rheingau haben die Staatsweingüter Eberbach an der Domäne Bergstraße eine Kultstätte geschaffen, in der man sich diesen Herrlichkeiten widmen kann: Am Hessischen Rebmuttergarten, einem Vorzeigebau des Spätjugendstils, sitzt es sich wonniglich in den Reben mit Blick auf das Sonnenhäuschen, Weine von hier auf dem Tisch und typischen Speisen. 111 Punkte von 100 möglichen!

Mit Judith Schoenherr wurde das passgenaue Modell gefunden, um die schicke Vinothek zu beseelen (am Freitag, 22. April, gibt es eine weitere Gelegenheit zur Verkostung: der "Weintreff" tagt im Bensheimer Bürgerhaus).

Mit Robert Widera (l.) und Heinrich Hillenbrand geht es durch die Reben.

"Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und vor allem: Was trinken wir dazu?", zitiert Fotograf Steinheimer die Schweizer Formation Tritonus treffend. Einen filigranen Weißburgunder etwa aus der im Alleinbesitz stehenden Lage Schönberger Herrnwingert; oder einen schmelzigen aus dem Centgericht namens Crescentia der höchsten Qualitätsstufe, fein ausbalanciert "mit bissi Holz", durchaus ein faszinierender Beitrag zum Panorama dieser erst mit Hillenbrand an die Bergstraße gewanderten Sorte.

Nicht minder überzeugend: der aus der Ersten Lage des Centgerichts stammende Grauburgunder, eine ganz eigenständige Interpretation mit Kraft und Mineralität, doch ohne alle Breite und Schwere. Auch der Chardonnay macht allmählich Karriere an der Bergstraße: Bravo, Herr Widera! Da wurden perfekte Trauben auserwählt zu Höherem.

Edle Weiner voller Kraft aus perfekten Trauben.

An der Bergstraße setzen die Staatsweingüter auf weiße Burgunder. Mit Recht können sich die Rheingauner etwas auf ihre Rieslinge weinbilden: aus dem Steinberg und ringsum kommen so ziemlich die besten der Welt. Jedoch: Ein Riesling aus der Bensheimer Kalkgasse kann da mithalten. Auch im gelben Buntsandstein des Heppenheimer Steinkopfs wachsen unverwechselbare, langlebige "Hochzeitsweine." Freilich, man geht auch mit der Zeit: Bio-Weinbau und Piwis wie Souvignier gris oder Cabernet blanc werden erprobt.

Robert Widera, in Schlesien geboren, hat lange mit Lehrmeister und Freund Volker Hörr zusammengearbeitet. Dieser Weingelehrte ist vor kurzem von uns gegangen – welch ein Verlust! Eingedenk seines Humors, seiner Menschlichkeit und Lebensfreundlichkeit stoßen wir jetzt mit einem "Gude" auf ihn an, einem von den Klostersommeliers auf den Punkt gebrachten Wein für jeden Tag, vital und gutmütig, mit hohem Qualitätsanspruch aus Riesling, Kerner und Scheurebe cuvetiert. Prosit Volker!

Zum Schluss noch einmal Schiebelhuth: "Die Luft ist warm und weich, trägt das berückende Arom der Baumblüte, summt und raunt von Insekten … O dies herrliche südwestdeutsche Frühlingshimmelblau! Die Bergstraße blüht. Ich schwärme." Wir schwärmen mit.