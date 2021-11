Haferkekse

Zutaten für 10 bis 12 Stück:

250 g kernige Haferflocken

100 g Mehl

200 g weiche Butter

1 Ei

180 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

etwas Zimt

Zunächst die weiche Butter mit dem Ei schaumig rühren und währenddessen den Zucker sowie Vanillezucker einrieseln lassen. Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. In einer anderen Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt und Salz miteinander vermischen. Nach und nach die Mehl- zur Buttermischung geben und unterrühren. Etwa 10 bis 12 Kugeln formen – nützlicher Helfer ist ein Eisportionierer – und diese mit ausreichend Abstand auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen. Dann 15 Minuten backen. Anschließend auf dem Backblech abkühlen lassen.

Lebkuchenmuffins mit Spekulatiusstreuseln

Zutaten für 12 Lebkuchenmuffins:

Für den Muffinteig:

350 g Mehl

200 g Zucker

2 Eier

10 g Kakaopulver zum Backen

8 g Lebkuchengewürz

3 TL Backpulver

300 ml Milch

30 ml Öl

Für die Streusel:

75 g Mehl

50 g Zucker

55 g weiche Butter

½ TL Zimt

6 Stück (70g) Gewürzspekulatius

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Papierförmchen in das Muffinblech stellen. Zucker und Eier in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen. Das Öl dazugeben und weiter schlagen. Mehl, Kakao, Backpulver und Lebkuchengewürz mischen und abwechselnd mit der Milch in die Rührschüssel geben. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten.

Den Teig auf die zwölf Förmchen verteilen, in den vorgeheizten Backofen schieben und zehn Minuten vorbacken. In der Zwischenzeit die Streusel zubereiten. Für die Streusel alle Zutaten (bis auf die Spekulatius) in eine Schüssel geben und vermengen. Die Spekulatius grob zerkrümeln und mit dem Streuselteig vermischen. Nach 10 Minuten die Streusel auf den Muffins verteilen und weitere 12 bis 15 Minuten backen. Stäbchenprobe nicht vergessen.