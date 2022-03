Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - 10. Kalenderwoche, 66. Tag des Jahres



Noch 299 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Felizitas, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2021 - In einer Volksabstimmung verbieten die Schweizer muslimischen Frauen die Gesichtsverschleierung mit Nikab oder Burka. Das Verbot muss in die Verfassung aufgenommen werden und gilt auf der Straße, in Restaurants und Geschäften.

2014 - Bundespräsident Joachim Gauck entschuldigt sich bei einem Staatsbesuch in Griechenland im nordwestgriechischen Dorf Lingiades für deutsche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs.

2009 - Maria Riesch aus Garmisch-Partenkirchen macht den ersten deutschen Gesamtsieg in der Ski-Slalom-Weltcupwertung seit Rosi Mittermaier 1976 vorzeitig perfekt.

2007 - Ein Erpresser der Lebensmittelkette Lidl wird zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er hatte Mundwasser mit verdünnter Salzsäure versetzt und in Lidl-Filialen gebracht. Der Hamburger hatte vom Discounter 1,2 Millionen Euro verlangt.

2005 - Bei einem von Häftlingen ausgelösten Brand in einem Gefängnis in der Dominikanischen Republik kommen mindestes 134 Gefangene ums Leben.

2002 - Der Hamburger Kaffee-Röster Tchibo verkauft seine traditionsreiche Zigarettentochter Reemtsma an den britischen Konzern Imperial Tobacco.

2000 - Die Internet-Blase schickt den Dax auf eine rasante Fahrt: Im Laufe des Tages erreicht der Index den damaligen Rekord von 8136,16 Punkten. Danach setzt die Talfahrt ein.

1975 - An einem Bahnübergang in München-Allach, dessen Schranken zu früh geöffnet wurden, wird ein Bus von einem Nahverkehrszug erfasst. Zwölf Businsassen sterben, darunter fünf Kinder.

1932 - In Dessau startet die erste dreimotorige Junkers Ju 52 zum Jungfernflug. "Tante Ju" wurde das Propellerflugzeug mit dem markanten Wellblechkleid später wegen seiner zuverlässigen Flugweise genannt. Viele Jahre lang war es das am meisten verbreitete Verkehrsflugzeug der Welt.

GEBURTSTAGE

1957 - Robert Harris (65), britischer Journalist und Schriftsteller ("Vaterland", "Enigma")

1952 - William Boyd (70), britischer Schriftsteller ("Ruhelos", "Eines Menschen Herz")

1947 - Walter Röhrl (75), deutscher Rallye-Fahrer, zweifacher Rallye-Weltmeister, vierfacher Sieger der Rallye Monte-Carlo

1902 - Heinz Rühmann, deutscher Schauspieler ("Die drei von der Tankstelle", "Die Feuerzangenbowle", "Wenn der Vater mit dem Sohne"), gest. 1994

1872 - Piet Mondrian, niederländischer Maler, gehört zu den bedeutendsten Vertretern der niederländischen Kunstströmung "De Stijl", gest. 1944

TODESTAGE

1997 - Martin Kippenberger, deutscher Künstler (Zeichnungen, Installationen, Bilder, Fotos, Skulpturen), gilt heute als einer der bedeutendsten Künstler seiner Generation, geb. 1953

1932 - Aristide Briand, französischer Politiker, mehrfacher Ministerpräsident 1909-1929, Friedensnobelpreis 1926 - gemeinsam mit Gustav Stresemann - für ihre Bemühungen um eine europäische Verständigung und ihr Mitwirken am Locarno-Pakt, geb. 1862