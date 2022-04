Berlin (dpa) - 14. Kalenderwoche, 97. Tag des Jahres



Noch 268 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Johannes Baptist

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein 39-jähriger Asylbewerber aus Usbekistan steuert in der schwedischen Hauptstadt Stockholm einen Lastwagen in eine Menschenmenge. Fünf Passanten werden tödlich verletzt. Der islamistische Attentäter kommt lebenslang in Haft.

1997 - Der Ereignis- und Dokumentationskanal "Phoenix" von ARD und ZDF geht auf Sendung.

1992 - Die USA erkennen Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina an und heben die Sanktionen gegen diese Staaten auf.

1939 - Italienische Truppen unter Benito Mussolini besetzen Albanien.

1927 - In den USA wird erstmals öffentlich ein Vorläufer des Fernsehens vorgestellt. Ton und Bild einer Rede des amerikanischen Handelsministers und späteren Präsidenten Herbert Hoover werden simultan aus Washington in die Bell Telephone Laboratories in New York übertragen.

1919 - Der französische Fußballverband FFF wird gegründet.

1917 - Kaiser Wilhelm II. verspricht in seiner "Osterbotschaft" im preußischen Abgeordnetenhaus eine Reform des preußischen Dreiklassenwahlrechts nach Kriegsende.

1795 - Die französische Nationalversammlung setzt den Meter als Maßeinheit fest.

1724 - In der Leipziger Nikolaikirche führt Johann Sebastian Bach am Karfreitag erstmals seine Johannespassion (BWV 245) auf.

GEBURTSTAGE

1954 - Jackie Chan (68), chinesischer Stuntman und Schauspieler ("Rush Hour")

1952 - Fritz Oesterle (70), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender Celesio 1999-2011 (Pharmagroßhändler)

1922 - Annemarie Schimmel, deutsche Islamwissenschaftlerin, Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 1995, gest. 2003

1922 - Hugo Strasser, deutscher Bandleader und Klarinettist, gründete 1955 das Hugo Strasser Tanzorchester, gest. 2016

1922 - Klaus Havenstein, deutscher Schauspieler und Kabarettist, Münchner Lach- und Schießgesellschaft, gest. 1998

TODESTAGE

1977 - Siegfried Buback, deutscher Jurist, Generalbundesanwalt 1974-1977, wurde Opfer eines Mordanschlags der RAF, geb. 1920

1947 - Henry Ford, amerikanischer Unternehmer, Gründer und Präsident der Ford Motor Company 1903, geb. 1863