Berlin (dpa) - 9. Kalenderwoche, 62. Tag des Jahres



Noch 303 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Kunigunde

HISTORISCHE DATEN

2021 - Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt die gesamte AfD zum rechtsextremistischen Verdachtsfall. Damit könne die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Das Kölner Verwaltungsgericht hebt den Beschluss auf.

2020 - Die deutschen Bischöfe wählen den reformorientierten Bischof von Limburg, Georg Bätzing, zum neuen Vorsitzenden. Sein langjähriger Vorgänger Kardinal Reinhard Marx hatte auf eine Wiederwahl verzichtet.

2017 - Deutschland und Tunesien einigen sich beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Tunis auf konkrete Schritte für eine deutlich schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber in das nordafrikanische Land.

2012 - Wegen der schweren Ölpest im Golf von Mexiko nach der Explosion der Ölplattform "Deepwater Horizon" 2010 vereinbart der britische Konzern BP mit Privatleuten und Firmen Entschädigungen von 7,8 Milliarden Dollar.

2005 - Der amerikanische Abenteurer Steve Fossett umrundet als erster Mensch allein, ohne aufzutanken und ohne Zwischenstopp die Welt in seinem Spezialflugzeug "GlobalFlyer".

2002 - Der Weg für einen Beitritt der Schweiz als 190. Mitglied der Vereinten Nationen (UN) ist frei. 54,6 Prozent der Bevölkerung stimmen dafür.

1999 - Der Bundestag beschließt die Einführung einer Ökosteuer auf Energie. Der Großteil der Einnahmen fließt in die gesetzliche Rentenversicherung.

1992 - Beim bis dahin größten Grubenunglück in der Bergbaugeschichte der Türkei kommen im Kohlerevier bei Kozlu in der Schwarzmeerprovinz Zonguldak 265 Menschen ums Leben.

1977 - In Tripolis wird die Sozialistische Libysche Arabische Volksrepublik ausgerufen. Muammar al-Gaddafi tritt an die Spitze eines fünfköpfigen Militärrats.

GEBURTSTAGE

1977 - Ronan Keating (45), irischer Popsänger ("If Tomorrow Never Comes"), in den 1990er Jahren Mitglied der Boygroup Boyzone ("No Matter What")

1962 - Jackie Joyner-Kersee (60), amerikanische Leichtathletin, Olympiasiegerin im Siebenkampf 1988 und 1992, im Weitsprung 1988

1952 - Wolfgang Kubicki (70), deutscher Politiker (FDP) und Jurist, Vizepräsident des Bundestages seit 2017

1942 - Gretchen Dutschke (80), deutsche Autorin und ehemalige Aktivistin, Witwe des 1979 verstorbenen Studentenführers Rudi Dutschke

1847 - Alexander Graham Bell, britisch-amerikanischer Physiker, führte 1876 das von Johann Philipp Reis erfundene und von ihm verbesserte Telefon in Amerika ein, gest. 1922

TODESTAGE

2020 - Freimut Duve, deutscher Politiker (SPD) und Publizist, OSZE-"Beauftragter für die Freiheit der Medien" 1998-2003, Mitglied des Bundestages 1980-1998, geb. 1936

1987 - Danny Kaye, amerikanischer Schauspieler und Entertainer ("Danny Kaye Show"), geb. 1913