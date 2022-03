Berlin (dpa) - 12. Kalenderwoche, 82. Tag des Jahres

Noch 283 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Rebekka

HISTORISCHE DATEN

2021 - Das japanische Containerschiff "Ever Given" läuft im Suezkanal auf Grund und blockiert sechs Tage lang den Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. Hunderte Schiffe stauen sich in beiden Richtungen. Nach langem Streit um Schadenersatz darf der Frachter erst am 7. Juli weiterfahren.

2020 - Islamisten der afrikanischen Terrorgruppe Boko Haram überfallen im Tschad und im Nordosten Nigerias Soldaten beider Länder. Weit über 100 Menschen werden getötet.

2012 - In Helsinki werden zum ersten Mal die Gewinnzahlen der Lotterie "Eurojackpot" für sieben Länder (Deutschland, Dänemark, Finnland, Estland, Italien, Niederlande, Slowenien) gezogen.

2007 - Das Berliner Eisbärbaby Knut wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Von seiner Mutter ignoriert war er von einem Tierpfleger mit der Flasche aufgezogen worden. Knut wird zum Star, bis zu seinem Tod 2011 besuchen ihn mehr als 11 Millionen Menschen im Berliner Zoo.

1994 - Als erstes Land der ehemaligen Sowjetunion paraphiert die Ukraine ein Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union, das langfristig zur Errichtung einer Freihandelszone führen soll.

1987 - Willy Brandt tritt wegen Auseinandersetzungen um die Besetzung des Parteisprecherpostens als SPD-Parteivorsitzender zurück. Sein Nachfolger an der Parteispitze wird Hans-Jochen Vogel.

1962 - In der Bundesrepublik wird die vierstellige Postleitzahl eingeführt. Bundespostminister Richard Stücklen startet eine große Werbeaktion mit dem Slogan "Vergiss mein nicht, die Postleitzahl".

1957 - Das Bundesarbeitsgericht in Kassel stellt fest, dass das Gleichberechtigungsgesetz auch beim Abschluss von Tarifverträgen gilt. Dementsprechend sind tarifliche Bestimmungen, die für Frauen bei gleicher Tätigkeit einen geringeren Lohn vorsehen als für Männer, nichtig.

1857 - In einem New Yorker Kaufhaus wird der erste Sicherheitsaufzug der Welt zur Personenbeförderung in Betrieb genommen.

GEBURTSTAGE

1977 - Wayne Carpendale (45), deutscher Schauspieler ("Sturm der Liebe", "Der Landarzt")

1952 - Pola Kinski (70), deutsche Schauspielerin ("Zwischengleis", "Valeska Gert")

1942 - Michael Haneke (80), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor (Goldene Palme in Cannes 2009 für "Das weiße Band" und 2012 für "Liebe")

1937 - Robert Gallo (85), amerikanischer Mikrobiologe und Virologe, Mitentdecker des Aids-Virus HIV 1984

1932 - Heinrich Heß (90), deutscher Mediziner, Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1974-96

TODESTAGE

1972 - Cristóbal Balenciaga, spanischer Modeschöpfer, eröffnete 1937 sein Haut-Couture-Modehaus in Paris, geb. 1895

1842 - Stendhal (eigentlich: Marie Henri Beyle), französischer Schriftsteller ("Rot und Schwarz", "Die Kartause von Parma"), geb. 1783