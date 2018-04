Frankfurt (dpa) - Flugreisende müssen sich heute unter anderem am Airport Frankfurt wegen eines Warnstreiks ganztägig auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr legten am Morgen die Arbeit nieder. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten dazu aufgefordert, bis 18.00 Uhr zu streiken. Die Lufthansa hat hunderte Flüge in Frankfurt, München, Köln und Bremen gestrichen.