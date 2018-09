Anreise: Ab Heidelberg rund 200 Kilo- meter in 2,5 Stunden. Über die A 5 bis Karlsruhe, dann die A 8 bis Stuttgart, die A 81 bis Empfingen. Dann über die B 463 und die B 27 bis Albstadt.

Allgemeine Infos: www.traufgaenge.de

Übernachten: Für Camper gibt es den neuen, sehr sauberen kommunalen Zeltplatz "Sonnen Camping" - der Name ist allerdings Programm: Es gibt keinen einzigen Schattenplatz. Wer mit Kindern anreist, sollte sich also einen Sonnenschutz mitbringen. Übernachten kann man hier auch in Bungalows und Holzfässern. Preise: Camper ab 9,20 Euro/Tag; Zelt: Etwa 25 Euro/Tag/Fa- milie. Campingfass: ab 45 Euro/Tag/ Familie. Bungalow: ab 70 Euro/Tag/ Familie. www.sonnencamping.de - Wanderheim "Nägelehaus" (Raichberg 1, 72461 Albstadt) liegt idyllisch direkt am Wanderweg "Zollenburg Panorama". Familienzimmer: 119 Euro mit Frühstück. Besonderheit: Im "Lowa Testcenter" kann man sich Wanderschuhe kostenlos leihen und direkt ausprobieren. www.naegelehaus.de.

Essen: Gutbürgerlich und preiswert im Biergarten "Ochsenhaus"; www.ochsenhaus.de; gehoben und teurer im "Süßen Grund" www.hotel-suessergrund.de; feudal und besonders in der "Berlin Stube" auf Burg Hohenzollern, www.burg-hohenzollern.com.

Unbedingt machen: Kletterpark Waldheim. 13 Parcours mit 100 verschiedenen Elementen in den Bäumen. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für Kinder (ab 3), Jugendliche und Erwachsene. Kosten: ca. 60 Euro/Familie. www.kletterpark-waldheim.de. - Baden: Direkt am Campingplatz liegt das kommunale Schwimmbad "badkap". Wellenbad, Rutschen, Sauna-Landschaft, große Freibecken, große Liegewiese. Kosten: ab 12,90 Euro/Person.