New York (dpa) - Infolge deutlicher Kursgewinne in Asien und Europa hat die Wall Street einen Teil ihrer Vortagsverluste wieder wett gemacht. Der Leitindex Dow Jones ging 0,91 Prozent höher bei 26 355,47 Punkten über die Ziellinie. Der Euro hat sich am Mittwoch von seinem zuletzt erreichten Zweijahrestief erholt, indem er wieder über der Marke von 1,10 US-Dollar gehandelt wurde. Zuletzt wurden 1,1029 Dollar bezahlt.