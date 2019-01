New York (dpa) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach zwischenzeitlichem Abtauchen ins Minus wieder Kraft getankt und im Plus geschlossen. Mit einem Aufschlag von 0,70 Prozent auf 24 575,62 Punkte erholte sich der Leitindex ein Stück weit von seinem Vortagesverlust. Der Eurokurs notierte im New Yorker Handel mit zuletzt 1,1382 US-Dollar kaum verändert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1367 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8797 Euro gekostet.