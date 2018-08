New York (dpa) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat zugelegt und den Juli mit einer starken Bilanz abgeschlossen. Das Tagesplus belief sich beim Kurs von 25 415,19 Punkten auf 0,43 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Gewinn von 4,7 Prozent zu Buche. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1698 US-Dollar und kostete damit in etwa so viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1736 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8521 Euro gekostet.