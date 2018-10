New York (dpa) - Die Aktienkurse an der Wall Street sind heftig unter Druck geraten. Anders als am Vortag blieb diesmal eine Erholungsrallye im späten Handel aus - zum Börsenschluss hin beschleunigte sich die Talfahrt vielmehr noch. Als Belastung erwiesen sich die überwiegend enttäuschenden Quartalsberichte mehrerer Unternehmen. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 2,41 Prozent bei 24 583,42 Punkten. Der Eurokurs litt unter enttäuschenden Konjunkturdaten des Währungsraums und sank auf 1,1395 Dollar.