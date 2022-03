Ein unbekannter Täter hat von einer Brücke in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) ein Fahrrad auf eine Straße geworfen. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin bremste in der Nacht auf Dienstag rechtzeitig und entging somit knapp einem Zusammenstoß, teilte die Polizei mit. In der Nähe fanden Polizisten Absperrzäune und Mülltonnen auf einer Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.