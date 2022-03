Über den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird in einer Stichwahl abgestimmt. Keiner der vier Kandidaten erhielt bei der Wahl am Sonntag die nötige Mehrheit. Bei der Stichwahl am 27. März gehen der 50-jährige Ortsbürgermeister des zur Verbandsgemeinde gehörenden Harthausen, Harald Löffler (CDU), sowie die 42-jährige Verwaltungsfachwirtin Silke Schmitt-Makdice (SPD) ins Rennen. Löffler erhielt im ersten Durchgang 34,9 Prozent der Stimmen, Schmitt-Makdice kam auf 27,2 Prozent.