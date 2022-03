Auf dem Weg zum endgültigen Wahlergebnis der Landtagswahl im Saarland tagen an diesem Donnerstag und Freitag die Kreiswahlausschüsse. Am Donnerstag komme der Ausschuss im Wahlkreis Neunkirchen zusammen, am Freitag folgten die Ausschüsse in den Wahlkreisen Saarbrücken und Saarlouis, teilte die Landeswahlleitung in Saarbrücken mit. Die Gemeindewahlausschüsse tagten von Montag bis einschließlich Mittwoch. Ob in einer der 52 Gemeinden eine Nachzählung veranlasst worden sei, sei nicht bekannt. Diese Entscheidung werde von den einzelnen Gemeindewahlleitern getroffen.