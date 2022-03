Der Bürgermeister von Lambsheim-Heßheim, Michael Reith, ist deutlich in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl am Sonntag wurden 75,9 Prozent der Stimmen für den 49-jährigen Sozialdemokraten abgegeben, der nun in seine zweite Amtszeit startet. Reith siegte damit gegen seinen Mitbewerber von der FDP, den 57 Jahre alten Gunter Steuer. Insgesamt waren rund 13.450 Menschen in der Verbandsgemeinde zur Wahl aufgerufen worden, die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 Prozent.