Berlin (dpa) - Zum Start der linken Sammlungsbewegung «Aufstehen» hat die Initiatorin Sahra Wagenknecht die künftige Bildung einer linken Regierung in Deutschland als Ziel ausgerufen. Seit Anfang August hätten sich mehr als 100 000 Unterstützer online bei der Bewegung angemeldet, sagte Wagenknecht bei der Vorstellung in Berlin. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden, betonte die Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Wagenknecht nannte «eine handfeste Krise der Demokratie» in Deutschland als Hauptgrund für die Gründung ihrer Bewegung.