Wiesbaden (dpa) - Die Wähler haben die Parteien der großen Koalition erneut abgestraft. Bei der Landtagswahl in Hessen erlitten CDU und SPD jeweils zweistellige Verluste. Aktuelle Hochrechnungen sehen keine Mehrheit mehr für die bisherige schwarz-grüne Koalition. Die CDU fuhr nach den Hochrechnungen ihr schlechtestes Ergebnis in Hessen seit mehr als 50 Jahren ein und rutschte unter 30 Prozent. Die SPD erzielte mit um die 20 Prozent ihr schlechtestes Landesergebnis jemals. Große Wahlgewinner sind die Grünen, die fast mit der SPD gleichziehen. AfD, FDP und Linke ziehen sicher in den Landtag ein.