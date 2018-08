Die Wachenburg in Weinheim. Luftbild: Kay Sommer

Weinheim. (pol/rl) In ein Büro auf der Wachenburg drangen Einbrecher in der Nacht zum Montag ein. Laut Polizeibericht hebelten die Täter das Fenster eines Besprechungszimmers auf und gelangten so ins Burginnere. Aus dem Büro nahmen sie den Tresor mit und trugen ihn durch das Fenster, durch das sie eingestiegen waren, ins Freie.

Der Einbruch soll zwischen 0.30 und 8.45 Uhr stattgefunden haben. Wer in der Zeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt hat, wird gebeten sich unter der 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.