Hannover (dpa) - Mit dem Testspiel gegen Tschechien biegt die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf die Zielgerade der Vorbereitung auf die Heim-WM ein. In der Partie an diesem Freitag in Hannover will Bundestrainer Christian Prokop noch einmal allen 18 Spielern eine Einsatzchance geben, ehe er seinen endgültigen WM-Kader auf 16 Akteure reduziert. Die WM-Generalprobe bestreitet die DHB-Auswahl am Sonntag in Kiel gegen Argentinien. Auftaktgegner bei der Endrunde vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark ist am kommenden Donnerstag in Berlin Korea.