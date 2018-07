Trainer, Präsident und Vize im RNZ-Gespräch

Wie ist die Stimmungslage bei den Würzburger Kickers vor dem heutigen Saisonstart? Wir haben uns mit Cheftrainer Michael Schiele, Präsident Daniel Sauer und Vizepräsident Sebastian Herkert unterhalten.

Sind die Kickers bereit für die "stärkste dritte Liga aller Zeiten"?

Michael Schiele: Wir haben über fünf Wochen intensiv und hart gearbeitet. Die Jungs haben super mitgezogen, alle sind hungrig und heiß auf den Saisonstart. Es kribbelt auf jeden Fall schon, wir freuen uns auf diese unglaublich attraktive Saison.

Wie präsentieren sich die Neuen - können sie die Lücken schließen, die Leistungsträger wie Neumann oder Nikolaou hinterlassen haben?

Daniel Sauer: Wir werden die Neuzugänge nicht mit den abgewanderten Spielern vergleichen. Es sind viele entwicklungsfähige Akteure hinzugekommen, die ihre eigene Stärke in unser Spiel einbringen sollen.

Klappt es mit der angestrebten Verpflichtung eines weiteren Angreifers?

Sauer: Wenn wir von einem Transfer überzeugt sind, dann werden wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln alles daransetzen, diesen zu realisieren. Bislang hat das Gesamtpaket allerdings noch nicht gepasst. Orhan Ademi und Dominic Baumann haben am Ende der vergangenen Saison schließlich auch gezeigt, wie gut sie harmonieren.

Welche Rolle möchten die Kickers in dem illustren Teilnehmerfeld spielen?

Schiele: Wir wollen ein ekliger Gegner sein, leidenschaftlich agieren und unsere eigene DNA auf den Platz bringen. Wir werden uns intern Etappenziele setzen und alles dafür tun, diese zu erreichen.

Wie ist der Sachstand in Sachen Stadion?

Sebastian Herkert: Das ist ein langfristiges Projekt, dem wir weiterhin mit Vehemenz nachgehen. Sobald der geeignete Standort gefunden ist, werden alle weiteren Maßnahmen in Angriff genommen. Wir geben auch diesbezüglich weiter Vollgas.

Wo sehen sich die Kickers langfristig?

Herkert: Wir alle im Verein sind extrem ehrgeizig und ambitioniert. Wir sind nach wie vor dabei, den Profifußball in der Region zu etablieren. Wenn man sieht, welche Gegner wir hier in der kommenden Saison am Dallenberg begrüßen werden, ist das etwas, von dem in und um Würzburg jahrelang geträumt wurde. Wir werden unseren Weg gehen und dabei immer das große Ganze im Blick haben. Wie groß die Möglichkeiten dann jeweils zu Saisonbeginn aussehen, muss man jedes Jahr aufs Neue bewerten. Mittelfristig wollen wir wieder an das Tor zur zweiten Liga anklopfen, dafür benötigen wir aber weiterhin eine breite Unterstützung aus der Region. Was das Budget angeht, können wir mit manchen Teams zwar nicht mithalten, aber wir können jungen talentierten Nachwuchsspielern eine Möglichkeit geben, sich bei uns weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu machen. Sportlich wäre ein guter Start in die Runde am Samstag gegen Osnabrück enorm wichtig! Wie schon von Michael erwähnt, haben wir eine hungrige Truppe - gepaart aus Erfahrung und jungen Wilden. Wir sind vom Potenzial überzeugt, müssen dem Team aber Zeit geben. Michale und sein Trainerteam leisten bei uns eine klasse Arbeit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Auch das Team hinter dem Team gibt täglich alles, ansonsten wäre dieses Projekt langfristig nicht machbar. Ich hoffe auf einen positiven Start und lautstarke Unterstützung zum ersten Punktspiel am Dalle gegen Uerdingen, wenn wir große Namen wie Großkreutz, Aigner, Beister und Co. begrüßen dürfen.