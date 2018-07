In Sachen Kriminalität ist in der Großen Kreisstadt Leimen die Welt - weitgehend - in Ordnung: Die 2017 registrierten 931 Straftaten liegen auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Dessen ungeachtet konnte sich Uwe Schrötel, der Chef des Polizeireviers Wiesloch, über den Wissensdurst des Leimener Gemeinderats nicht beklagen, als er ihm die Kriminalstatistik vorlegte.

Jugendsozialarbeit: Christiane Mattheier (SPD) sprach das Thema an - die Zahl der Jungtäter war in Leimen leicht angestiegen. Für Schrötel stand fest: Wo es niederschwellige Jugendarbeit gibt, ist die Situation immer besser. Allerdings braucht solche Prävention langen Atem. Erst nach drei bis fünf Jahren zeigten sich erste Erfolge. Umgekehrt geht es schneller. Schrötel: Wo präventive Jugendarbeit eingestellt wird, "schnellt das Pendel nach oben".

Privater Sicherheitsdienst: Rudolf Woesch (FW) und Dietrich Unverfehrt (SPD) verwiesen auf den Sicherheitsdienst "Phoenix", der im Auftrag in der Stadt patrouilliert. Auf die Kriminalitätsbelastung hat er Schrötel zufolge durch seine sichtbare Präsenz "sicherlich Auswirkung" - so, wie wenn Polizei patrouillieren würde.

Polizeipräsenz: Kommt die Stadt im Zeichen der personellen Ausdünnung bei der Polizei um eine Aufstockung von städtischem Ordnungs- und privatem Sicherheitsdienst herum? Das wollte Klaus Feuchter (FDP) wissen. Die Polizei im Lande befindet sich Schrötel zufolge - unabhängig von den Farben der Landesregierung - "in einer schwierigen Phase". Große Not herrsche vor allem im administrativen Bereich. Demografisch bedingt stehen in den nächsten drei Jahren "massive Abgänge" an. Die Ausbildung zum Polizisten dauert dreieinhalb bis vier Jahre. Ab 2021 dürfte die Personalzahl "wieder zufriedenstellend" sein.

Körperverletzungen: Deren deutlich steigende Zahl ließ Michael Reinig (GALL) nach lokalen Schwerpunkten fragen. Schrötel suchte Entwarnung zu geben: Ein Sechstel der registrierten Körperverletzungen ereigne sich im häuslichen Bereich. Klare Schwerpunkte seien mit Blick auf die örtliche Gastronomie nicht auszumachen. Dessen ungeachtet: Vor einem Nachtklub im Stadtkern stach im September 2017 ein Kosovare einen Polen tot - dies war revierweit der spektakulärste Fall.

Sperrzeitenverkürzung: Hat eine längere Kneipenöffnungszeit Einfluss auf die Zahl der Körperverletzungen? Das fragte Wolfgang Krauth (SPD). Schrötel dazu: "Wo Alkohol konsumiert wird, steigt die Gewaltbereitschaft."

Ausländeranteil: Der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger ist zweieinhalbmal so groß wie ihr Anteil an Leimens Einwohnerschaft. Ihr Aufenthaltsstatus, den Michael Reinig (GALL) ansprach, hat Schrötel zufolge "signifikante" Auswirkung auf die Strafhäufigkeit. Zu Zeiten der Gemeinschaftsunterkünfte gab es viele Gewaltdelikte untereinander, das hat sich mit der Anschlussunterbringung gemildert. Flüchtlinge mit einem Recht zu bleiben haben laut Schrötel eher "einen gleichen oder niedrigeren" Anteil an der Kriminalitätsstatistik wie Deutsche.

Cannabis: Hier war Wolfgang Krauth (SPD) wissensdurstig: Wie würde sich eine Legalisierung auswirken? 40 bis 50 Prozent der 2017 aufgedeckten 52 Delikte seien Straftaten im Zuge von Besitz, Erwerb und Handel, sagte Schrötel. Er verwies auch auf die Verbrechenstatbestände bei der Cannabis-Abgabe an Minderjährige.