Der Volkswagen-Konzern will Ernst machen und seine Sportwagentochter Porsche AG an die Börse bringen. Mit dem VW-Großaktionär Porsche Automobil Holding gebe es dahingehend fortgeschrittene Gespräche, teilte VW am Dienstag mit. In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Konzerngeflecht. Die Volkswagen AG und die Porsche-Holding hätten eine Eckpunktevereinbarung ausgehandelt, die die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines möglichen Börsengangs der Porsche AG bilden solle. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Über einen möglichen Börsengang der Renditeperle Porsche wird seit längerem spekuliert.